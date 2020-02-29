فايلر : سنحسم التأهل من بريتوريا .. وصن داونز لا يقل في المستوى عن الأهلي

عبر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي، عن سعادته بالتواجد الجماهيري الكثيف من مشجعي الأهلي، خلال لقاء صن داونز في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال فايلر في المؤتمر الصحفي «وجود الجماهير عامل إيجابي ومحفز جداً وهذا ما شاهدنها، أما بالنسبة لقرار السفر

المبكر، فيأتي من أجل التجهيز بشكل أكبر للقاء الإياب بعد مشاورات بيننا كجهاز في النادي، وأشكر مدرب صن داونز على الإشادة بي ، والتأهل سيكون من بريتوريا».وبسؤاله عن غياب الفاعلية الهجومية؟ أجاب فايلر «نلعب أمام صن داونز فريق كبير، .والمستوى متقارب لكننا فرضنا أداءنا وسجلنا هدفين وليس بالضرورة تظهر قوتك الهجومية من أول دقيقة ‌انا فقط من أتخذ القرارات الفنية «.فيما رفض فايلر، التعليق على استبعاد كهربا من المباريات، قائلاً أود منكم الحديث عن اللاعبين المشاركين فقط.وعن غياب رمضان صبحي قال فايلر «نحن سنسافر غداً إلى جنوب إفريقيا وحتى الآن هو غير جاهز للقاء ولم يشارك في كامل التدريبات».