عبر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي، عن سعادته بالتواجد الجماهيري الكثيف من مشجعي الأهلي، خلال لقاء صن داونز في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.
وقال فايلر في المؤتمر الصحفي «وجود الجماهير عامل إيجابي ومحفز جداً وهذا ما شاهدنها، أما بالنسبة لقرار السفر
وبسؤاله عن غياب الفاعلية الهجومية؟ أجاب فايلر «نلعب أمام صن داونز فريق كبير، .والمستوى متقارب لكننا فرضنا أداءنا وسجلنا هدفين وليس بالضرورة تظهر قوتك الهجومية من أول دقيقة انا فقط من أتخذ القرارات الفنية «.
فيما رفض فايلر، التعليق على استبعاد كهربا من المباريات، قائلاً أود منكم الحديث عن اللاعبين المشاركين فقط.
وعن غياب رمضان صبحي قال فايلر «نحن سنسافر غداً إلى جنوب إفريقيا وحتى الآن هو غير جاهز للقاء ولم يشارك في كامل التدريبات».
كانت هذه تفاصيل خبر فايلر : سنحسم التأهل من بريتوريا .. وصن داونز لا يقل في المستوى عن الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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