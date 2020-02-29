ناشئو كاراتيه الزمالك يواصلون التألق ببطولة الجمهورية

واصل لاعبو الكاراتيه "كوميتيه" بنادي الزمالك تألقهم ببطولة الجمهورية بمرحله 15 و 16 سنة والتي أقيمت علي ملاعب ستاد القاهرة.

وحصد اللاعب صلاح طارق الميدالية الذهبية بينما حصل على الميدالية الفضية كل من فاطمه هشام واحمد إيهاب .

وحصل اللاعب مصطفي عصام واللاعبة حبيبة أحمد ماهر على المركز الخامس بينما حصلت اللاعبة مريم أحمد سيد علي المركز الثامن. القاهرة.وحصد اللاعب صلاح طارق الميدالية الذهبية بينما حصل على الميدالية الفضية كل من فاطمه هشام واحمد إيهاب .وحصل اللاعب مصطفي عصام واللاعبة حبيبة أحمد ماهر على المركز الخامس بينما حصلت اللاعبة مريم أحمد سيد علي المركز الثامن.

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