موسيماني: مواجهة الأهلي صعبة .. وتوقعت هذا السيناريو

تحدث موسيماني مدرب صن داونز الجنوب إفريقي عن الخسارة التي تلقاها فريقه أمام الأهلي بدوري أبطال إفريقيا.
وقال مدرب صن دوانز في المرتمر الصحفي عقب المباراة، " مواجهة الاهلي كانت صعبة كما كنت متوقع، لكنني سعيد بأداء فريقيفي المباراة".
وتابع " قدمنا اداء جيدًا خلال الشوط الأول من المباراة، لكن الاداء تراجع في الشوط الثاني".
وأضاف " ألعب بنفس الأسلوب التكتيكي للموسم الماضي ولن أغيره أمام الأهلي".
وأشار " لن أوجه العتاب لظهيري صن داونز لانهم شاركوا في غير مراكزهم".
وحقق الاهلي فوزا ثمينا امام صن داونز بثنائية نظيفة في المباراة التي اقيمت بينهما مساء اليوم في ذهاب دوري ابطال افريقيا.
ومن المقرر ان يلتقي الاهلي بصن دوانز يوم السبت المقبل في مباراة الاياب في مدينة بريتوريا بجنوب افريقيا.
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