فايلر: الأهلي فرض أسلوبه على صن داونز .. وأهدرنا فرص بالجملة

علق رينيه فايلر، المدير الفني للنادي الأهلي، على فوز فريقه على صن داونز بثنائية نظيفة، في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، على ملعب القاهرة الدولي.

وقال فايلر في تصرياته في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء

«استحوذنا وفرضنا أداءنا وكنا نستطيع أن نحرز أكثر من ٣ أهداف بعد إهدارنا عدة فرص محققة، هنطوي صفحة المباراة وسنركز في المباراة المقبلة الأسبوع المقبل من أجل التأهل».ورداً على السؤال هل عدم لعب مباراة الزمالك كان عامل ايجابي؟، أجاب فايلر أرفض الحديث عن الزمالك. نحن جاهزون في كل الأحوال لعب اللقاء أو عدم لعبه لن يؤثر في أسلوبي، سنبقى جاهزين في كل الأوقات لمباراتي صن داونز.ومن المقرر إقامة لقاء الإياب بجنوب إفريقيا السبت المقبل.