أفريقيا يا أهلي.. جماهير المارد الأحمر تتغنى بفوز فريقها على صن داونز

دشن جماهير الأهلي، على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، هاشتاج بعنوان" أفريقيا يا أهلي"، مساء اليوم السبت، وذلك بعد أن خطف الأهلي فوزًا هامًا، أمام نظيره صن داونز، بهدفين مقابل لاشئ، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات دور الـ 8 من دوري أبطال أفريقيا.

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وتفاعل مع الهاشتاج جماهير الأهلي، مؤكدين أن لاعبي الفريق يستحقون الفوز أمام بطل جنوب أفريقيا، وقادرين على حسم بطاقة التأهل خلال مباراة العودة المقرر لها يوم 7 مارس المُقبل.

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في البداية قال أحد مشجعين الأهلي، قائلاً:" بحب الأهلي، وبحب الناس اللي بتحب الأهلي، وبحب اليوم اللي شجعت فيه الأهلي، وبحب الوقت اللي بتفرج فيه على الأهلي، وبحب اتكلم عن الأهلي، وبحب فرحه مكسب الأهلي، وبحب التوتر اللي قبل ماتشات الأهلي، وبحب حرقه الدم بتاعت ماتشات الأهلي، وبعشق الأهلي بكل تفاصيله".

وتابع مشجع آخر:" بعيد عن الشوط الأول، بس الأهلي الشوط التاني قلب الماتش على دماغ صن دوانز، وأن شاء الله هناك هنعمل ماتش عليهم ألف مبروك لأهلي".

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وغرد حساب أحد جماهير الأهلي، قائلاً:" في التالة شمال.. بنهز جبال وبأعلي صوت دايمًا بنشجع الأبطال فريق كبير .. فريق عظيم أديله عُمري وبرضه

قليل".

وكان قد نجح الأهلي، في خطف فوزًا هامًا، أمام صن دوانز، بهدفين مقابل لا شئ، ليداوي جراح النتيجة التاريخية التي حققها الفريق الأفريقي، في نسخة العام الماضي بالخماسية النظيفة، بالأراضي الجنوبية.

أحزر هدفين مباراة الأهلي اليوم، التونسي علي معلول، في الدقيقة 56، بعد أن انطلق بجهة اليسار، ومرر كرة على حدود منطقة الجزاء إلى أجايي الذي أرسلها بإتقان إلى معلول مجددًا، عقب توغله إلى داخل منطقة الجزاء، ليسدد كرة أرضية قوية سكنت الجهة اليسرى لشباك الأوغندي دينيس أونايانجو.

بينما جاء الهدف الثاني في مباراة الأهلي اليوم، عن طريق إنطلاقة للسنغالي أليو بادجي الذي وجد نفسه منفردًا بالحارس أوناينجو، ليتعرض لعرقلة من الخلف، ويحتسب الحكم ركلة جزاء، نفذها بنجاح علي معلول، عند الدقيقة68.

ويأمل أبناء القلعة الحمراء، في الحفاظ على نتيجة المباراة، في مباراة العودة المقرر أن تقام 7 مارس المُقبل بجنوب أفريقيا.