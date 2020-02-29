نينو وسلامة وحسام وتاليا ابطال الجولة الخامسة من بطولة ماسترز لناشئى الجولف

توج الرباعى حسن عز الدين نينو سبورتنج وعلى سلامة اليجريا وحسام عبد العال سبورتنج وتاليا سمير سبورتنج بلقب الجولة الخامسة من بطولة مصر ماسترز لناشئى وناشئات الجولف والتى اقيمت بنادى جولف بالم هيلز .

واستطاع اللاعب حسن عز الدين من اقتناص لقب تحت 18 عاما بعدما حقق المركز الاول فى الجولة الخامسة مسددا 162 ضربة فى اليومين ليسجل بذلك 18 ضربة فوق المعدل وبفارق 18 ضربة عن صاحبة الترتيب الثانى لاعبة سبورتنج ايضا فرح بالى التى سددت 180 ضربة .

وحصل على المركز الثالث لاعب سبورتنج ايضا تيمور ربيع بفارق ضربة واحدة عن فرح بالى حيث سدد 181 ضربة وتلاه رابعا لاعب بالم هيلز رانى الطويل 183 ضربة ثم فى المركز الخامس لاعبة سبورتج نورين حافظ 183 ضربة ايضا فيما جاء بطل الجولة السابقة لاعب نادى الجزيرة حمزة عابد فى الترتيب السابع وسدد 186 ضربة .

وفى منافسات تحت 13 عاما حقق اللقب لاعب اليجريا على سلامة للمرة الثانية على التوالى بعدما سدد 170 ضربة فى اليومين مسجلا 26 ضربة فوق المعدل وبفارق 9 ضربات عن الوصيف محمد ربيع سبورتنج الذى سدد 179 ضربة فيما حل ثالثا حسام عبدالعال سبورتنج 190 ضربة وجاء فى الترتيب الرابع الماليزى نور سلام القطامية هايتس 190 ضربة وتلاه خامسا سليم الابيارى الجزيرة 193 ضربة .

وتتميز تلك المرحلة بمشاركة اكثر من لاعب من اصحاب السن الصغيرة عبد الرحمن الدفراوى اليجريا واندريا الديب سبورتنج 9 سنوات وعلى سلامة 10 سنوات .

وفى منافسات النت تحت 18 عاما باحتساب الهانديكاب فازت تاليا سمير سبورتنج 12 عاما بالمركز الاول وتبعتها التؤام ندا ونادين الجمال الجزيرة فى المركزين الثانى والثالث على التوالى بينما فاز بمنافسات النت تحت 13 عاما حسام عبد العال وتلاه ثانيا محمد ربيع سبورتنج ثم فى المركز الثالث حسن شاهين سبورتنج .

وفى منافسات البراعم تحت تسع سنوات فاز كل من جنا محمد ويوسف حسنين ويوسف محمد وتاتيانا سلامة حيث يلعبون 9 و6 حفر فقط بهدف توسيع قاعدة الناشئين و اعدادهم وتأهيلهم للمنافسات الاعلى فى لاعب بالم هيلز رانى الطويل 183 ضربة ثم فى المركز الخامس لاعبة سبورتج نورين حافظ 183 ضربة ايضا فيما جاء بطل الجولة السابقة لاعب نادى الجزيرة حمزة عابد فى الترتيب السابع وسدد 186 ضربة .وفى منافسات تحت 13 عاما حقق اللقب لاعب اليجريا على سلامة للمرة الثانية على التوالى بعدما سدد 170 ضربة فى اليومين مسجلا 26 ضربة فوق المعدل وبفارق 9 ضربات عن الوصيف محمد ربيع سبورتنج الذى سدد 179 ضربة فيما حل ثالثا حسام عبدالعال سبورتنج 190 ضربة وجاء فى الترتيب الرابع الماليزى نور سلام القطامية هايتس 190 ضربة وتلاه خامسا سليم الابيارى الجزيرة 193 ضربة .وتتميز تلك المرحلة بمشاركة اكثر من لاعب من اصحاب السن الصغيرة عبد الرحمن الدفراوى اليجريا واندريا الديب سبورتنج 9 سنوات وعلى سلامة 10 سنوات .وفى منافسات النت تحت 18 عاما باحتساب الهانديكاب فازت تاليا سمير سبورتنج 12 عاما بالمركز الاول وتبعتها التؤام ندا ونادين الجمال الجزيرة فى المركزين الثانى والثالث على التوالى بينما فاز بمنافسات النت تحت 13 عاما حسام عبد العال وتلاه ثانيا محمد ربيع سبورتنج ثم فى المركز الثالث حسن شاهين سبورتنج .وفى منافسات البراعم تحت تسع سنوات فاز كل من جنا محمد ويوسف حسنين ويوسف محمد وتاتيانا سلامة حيث يلعبون 9 و6 حفر فقط بهدف توسيع قاعدة الناشئين و اعدادهم وتأهيلهم للمنافسات الاعلى فى رياضة الجولف .ِ

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