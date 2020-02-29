هوكي الشرقية يكتسح الشرطة

اكتسح فريق الشرقية للهوكي نظيره الشرطة بنتيجة ٨/٢ في المواجهة التي جمعت بينهما علي ملعب الشرطة ضمن منافسات دوري الهوكي. ملعب الشرطة ضمن منافسات دوري الهوكي. سجل أهداف اللقاء، اشرف سعيد هدفين محمد إدريس هدفين احمد جمال، مؤكشا، حمادة عاطف، رضا أحمد. وبهذه النتيجة يتصدر الشرقية جدول الترتيب برصيد ٢٨ نقاط.

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