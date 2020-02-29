موسيماني عن مواجهة الأهلي في بريتوريا.. "اسألوا الوداد البيضاوي واتحاد العاصمة"

تحدث موسيماني المدير الفني لفريق صن داونز الجنوب إفريقي عن مباراة الإياب أمام الأهلي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.
وقال موسيماني في المؤتمر الصحفي حينما سئل عن الأجواء في بريتوريا، " اسألوا الوداد البيضاوي المغربي واتحاد العاصمة الجزائريعن الأجواء في بريتوريا".
وكان صن داونز تأهل لربع النهائي متصدرًا مجموعته التي تضم اتحاد العاصمة والوداد البيضاوي.
وأضاف مدرب صن دوانز، " الاجواء ستكون مختلفة في كل شئ عن مباراة
وتابع قائلًا " بالطبع نستطيع الانتصار في مباراة العودة وتعويض خسارة الذهاب، لكنني أقول ذلك كمدرب".
يذكر أن الأهلي استطاع أن يقتنص فوزًا ثمينًا على صن دوانز بثنائية نظيفة في مباراة الذهاب بدوري أبطال إفريقيا.
ومن المقرر أن يصطدم الأهلي بصن دوانز يوم السبت المقبل على ملعب الاخير بمدينة بريتوريا بجنوب إفريقيا.
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