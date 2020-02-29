علي معلول يتوجه بطلب لقناة “بي إن سبورتس” بعد ثنائيته في صنداونز

استغل الظهير الأيسر الدولي التونسي السابق “علي معلول” فرصة ظهوره على قنوات بي إن سبورتس عقب قيادة الأهلي للفوز على صن داونز الجنوب أفريقي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا بهدفين نظيفين سجلهما بنفسه، لتوجيه طلب خاص لإدارة القناة القطرية قبل أسبوع من مباراة الإياب.

وقال علي معلول أثناء حديثه مع مراسل قناة بي إن سبورتس من ستاد القاهرة الدولي “سعيد بتواجد المدير الفني السابق لمنتخب تونس (نبيل معلول) في الاستوديو التحليلي لمباراة الأهلي وصنداونز اليوم، فهو واحد من أفضل المدربين الذي عملت معهم خلال مسيرتي الكروية، فقد أضاف لي العديد من الأمور الهامة”.

وأضاف علي معلول “تواجدك في الاستوديو لتحليل المباراة يُسعدني، وسيُسعدني أكثر لو تواجدت كذلك في الاستوديو التحليلي لمباراة الإياب أمام صن داونز”.

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وأحرز علي معلول الهدف الأول للأهلي في الدقيقة 54 بعد تمريرة بينية مذهلة من النيجيري جونيور أجايي داخل منطقة الجزاء.

وعاد لاعب الصفاقسي التونسي السابق ليضيف الهدف الثاني في الدقيقة 67 بتصويبة قوية من ركلة جزاء أحتسبت للاعب السنغالي البديل “آليو بادجي” بعد دقيقة واحدة من مشاركته بدلاً من مروان محسن.

ورفع علي معلول عدد أهدافه مع الأهلي هذا الموسم ل5 من بينهم ثلاثة أهداف في الدوري المصري الممتاز آخرهم أمام المصري البورسعيدي.