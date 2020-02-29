أهداف مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال أفريقيا

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قاد التونسي علي معلول فريق الأهلي المصري، لفوز هام على ضيفه صن داونز الجنوب أفريقي 2 / صفر، اليوم السبت 29-2-2020، في ذهاب دور الثمانية دوري أبطال أفريقيا.
وتقدم الأهلي في الدقيقة 56 عن طريق لاعبه التونسي علي معلول، قبل أن يضيف اللاعب ذاته الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 68.
ويلتقي الفريقان في ذهاب دور الثمانية في السابع من مارس المقبل، حيث يكفي الأهلي التعادل أو حتى الهزيمة بفارق هدف لحسم تأهله، بينما يتوجب على صن داونز الفوز 3 / صفر للتأهل للمربع الذهبي.
إليكم أهداف المباراة..
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