نتيجة مباراة ليفربول وواتفورد في الدوري الإنجليزي

يحل فريق ليفربول ضيفًا ثقيلاً على فريق واتفورد في ملعب “فيكارج رود”، بمدينة واتفورد، في أهم مباريات اليوم السبت 29-2-2020، ضمن منافسات الجولة الـ28 من مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

المباراة التي ستذاع على قناة بي إن سبورتس 2 بتعليق “خليل البلوشي”، ستنطلق في تمام الساعة 17:30 بتوقيت جرينتش، 19:30 بتوقيت مصر، 20:30 بتوقيت السعودية، على ملعب “فيكارج رود”، بإدارة من الحكم الإنجليزي “مايكل أوليفير”.

وسيسعى ليفربول الفريق الضيف، إلى تحقيق الفوز الـ19 على التوالي، من أجل الإقتراب اكثر من حسم لقب الدوري الغائب خزائنه منذ أكثر من 30 عامًا.

Advertisements

ويغرد الريدز في الصدارة برصيد 79 نقطة من 27 مباراة، حيث حقق الفوز في 26 مباراة، وتعادل مرة وحيدة هذا الموسم مع فريق “مانشستر يونايتد“، ولم يتذوق طعم الخسارة حتى الآن، وسجل 64 هدفًا، وأستقبلت شباكه 17 هدف فقط كأقوى دفاع في المسابقة.

على الجانب الآخر سيسعى واتفورد الفريق المضيف، إلى محاولة الهروب من مناطق الهبوط، وإلحاق الهزيمة الأولى بليفربول هذا الموسم.

ويقبع الزنابير في المركز الـ19 بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، حيث جمع 24 نقطة فقط من 27 مباراة خاضها الفريق، فقد حقق الفوز في 5 مباريات وتعادل في 9 وتكبد الهزيمة في 13 مناسبة.

اضغط هنا لقراءة تقرير نتيجة مباراة ليفربول وواتفورد فى البريميرليج..