نتيجة مباراة الوداد والنجم الساحلي في دوري أبطال أفريقيا

يستضيف “المركب الرياضي محمد الخامس” مباراة عربية عربية من العيار الثقيل بين فريقي الوداد الرياضي المغربي والنجم الساحلي التونسي، مساء اليوم السبت 29-2-2020، ضمن منافسات ذهاب دور الـ8، من دوري أبطال أفريقيا.

المباراة التي ستذاع على قناة بي إن سبورتس 1 بتعليق “أحمد عبده”، ستنطلق في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية، على “المركب الرياضي محمد الخامس”، الكاميروني “أليوم نيانت”.

ويدخل الواد الرياضي الفريق المضيف المباراة، كحال اي فريق يلعب على أرضه، سيتسلح بجماهيره، من أجل تحقيق الفوز بنتيجة كبيرة، قبل مواجهة الحسم في تونس يوم السبت القادم، على ملعب “الملعب الاولمبي برادس“.

وسيسعى وداد الأمة إلى الخروج من الحالة السيئة التي يمر بها الفريق الفترة الماضية، حيث خسر آخر مباراتين في الدوري المغربي أمام “الدفاع الجديدي” بهدف نظيف، و”يوسفية برشيد” بنتيجة (3-2).

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وتعتبر مباراة الليلة هي أول ظهور للإسبانى “خوان كارلوس جاريدو” المدير الفني الجديد للفريق الذى رحل عن “النجم الساحلي”، ليوقع عقدًا مع بطل المغرب لنهاية الموسم خلفا للمدرب الفرنسي المُقال “سيباستيان ديسابر”.

على الجانب الآخر يتطلع النجم الساحلي الفريق الضيف، إلى الخروج بنتيجة إيجابية من مباراة اليوم، من أجل الحفاظ على آماله في التأهل للدور الموالي.

ويعيش ليتوال فترة رائعة على المستوى المحلي، حيث لم يتذوق طعم الخسارة في اخر 4 مباريات في الدوري التونسي، وحقق فوزًا كاسحًا على ضيفه “نجم المتلوى” بخمسة أهداف مقابل هدف فى المباراة التى جمعت الفريقين يوم السبت الماضى.

ويغيب عن صفوف الفريق التونسي الليلة كل من “زياد بوغطاس وعمار الجمل ومحمد الحاج محمود وحمزة لحمر” بسبب الإصابة، بينما انضم “ياسين الشيخاوى” قائد الفريق إلى قائمة اللاعبين التي سافرت إلى المغرب من تعافيه من الإصابة.

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