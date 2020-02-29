الأهلي يُهذب صن داونز بثنائية النسر التونسي ويضع قدمًا في نصف نهائي دوري الأبطال

احتضن “ملعب القاهرة الدولي” المباراة النارية المثيرة بين الأهلي المصري وصن داونز الجنوب افريقي، في أهم مباريات اليوم السبت 29-2-2020 ضمن مباريات ذهاب دور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا.

المباراة التي نقلت على قناة بي إن سبورتس 1 بتعليق “علي محمد علي”، انطلقت في تمام الساعة 16:00 بتوقيت جرينتش، 18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت السعودية، على “ملعب القاهرة الدولي”، بإدارة من الكونغولي “نجامبو ندالا”، وشهدت تفوق الأهلي بهدفين دون رد، ليضع قدمًا في نصف النهائي لمواجهة الفائز من مباراة الوداد البيضاوي المغربي والنجم الساحلي التونسي.

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ودخل نادي القرن الأفريقي المباراة متسلحًا بأكثر من 40 ألف متفرج، إلا أنه لم ينجح في مبتغاه بهز شباك حارس صن داونز “أونيانجو” لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وتغاضى الحكم عن احتساب ركلة جزاء صحيحة للاعب وسط الأهلي “محمد مجدي أفشة” بعد تعرضه للعرقلة داخل منطقة الجزاء قبل نهاية الشوط الأول بخمس دقائق تقريبًا.

وتأجل الحسم إلى الشوط الثاني الذي شهد تسجيل الظهير الأيسر التونسي “علي معلول” لهدف من صناعة النيجيري جونيور أجايي في الدقيقة 56 بعد انطلاقة رائعة من علي معلول داخل منطقة الجزاء.

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وبعد نزوله بثوان معدودة، تمكن المهاجم السنغالي “آليو بادجي” القادم في الميركاتو الشتوي الماضي من رابيد فيينا النمساوي، من الحصول على ركلة جزاء صحيحة بعد مساعدة من أجايي.

وقام علي معلول بتنفيذ ركلة الجزاء بشكل صحيح، حين وضعها في منتصف المرمى بكل قوة، مستغلاً التوقع الخاطيء من الحارس أونيانجو الذي ارتمى على الجهة اليمنى.

وغاب عن صفوف بطل مصر “رمضان صبحي“، نجم الفريق الذي لازال بحاجة لأسبوع إضافي من أجل الشفاء الكامل من الإصابة، على أمل المشاركة في مباراة العودة، كما أستبعد “رينيه فايلر” المدير الفني للفريق “محمود كهربا” لأسباب فنية.

وافتقد الماسانداونا جهود لاعبه “تيبوجو لانجرمان” الظهير الأيسر، الذي قد خضع لجراحة بعد إصابته في عضلات الفخذ، بالإضافة إلى غياب الجناح الطائر “ثابيلو مورينا” للإصابة بكسر وتمزق في أربطة الكاحل.

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