بايرن ميونيخ يقسو على هوفنهايم في مباراة عكرتها العنصرية ودورتموند يلحق بلايبزيغ

قسا بايرن ميونيخ على مضيفه هوفنهايم بنصف دزينة نظيفة من الأهداف رغم غياب هداف البوندسليغا الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي المصاب، فابتعد أربع نقاط في الصدارة السبت في المرحلة الرابعة والعشرين من بطولة المانيا لكرة القدم.



وشهدت المباراة حدثا نادرا في دقائقها الـ12 الأخيرة حيث قام لاعبو الفريقين بتمرير الكرة فيما بينهم تضامنا مع ممول هوفنهايم رجل الأعمال الثري ديتمار هوب، البالغ من العمر 79 عاما والذي كان ضحية لافتات مسيئة له ولوالدته رفعتها جماهير النادي البافاري.



وتوقفت المباراة مرتين بسبب هذه اللافتات، الأولى لبضع دقائق في الدقيقة 67 حيث اضطر مدرب بايرن ميونيخ هانزي فليك الى التوجه الى جماهير ناديه بغضب مطالبا إياهم بسحب اللافتات والهدوء، مشيرا الى ان النتيجة سداسية نظيفة ولا داعي لتعكير اجواء المباراة.



واستؤنف اللعب لكن سرعان مع توقف للمرة الثانية في الدقيقة 78 بعدما رفعت اللافتة مجددا وهذه المرة دخل لاعبو هوفنهايم الى غرف الملابس فيما توجه فليك مجددا الى الجماهير برفقة المدير الرياضي البوسني حسن صلاح حميديتش وجميع لاعبي النادي البافاري، قبل أن ينضم إليهم الرئيس التنفيذي كارل هاينتس رومينيغه وعضر مجلس الادارة حارس مرماه السابق أوليفر كان في محاولات لم تجد نفعا.



واستؤنف اللعب بعد 15 دقيقة ووقف رومينيغه وهوب خارج الملعب فيما تبادل لاعبو الفريقين الكرة فيما بينهم بانتظار إنهاء الوقت المتبقي.



- ثلاثية في 15 دقيقة -



وبالعودة إلى المباراة، وخلافا لمواجهتهما قبل 24 يوما في ملعب "أليانز أرينا" في ميونيخ في ثمن نهائي مسابقة كأس ألمانيا عندما فاز بايرن بصعوبة 4-3، ضرب ابطال الدوري في الأعوام السبعة الأخيرة بقوة في الشوط الأول بتسجيلهم أربعة أهداف بينها ثلاثة في الدقائق الـ15 الأولى، ليصبحوا أول فريق في تاريخ الدوري يسجل ثلاثة أهداف على الأقل في خمس مباريات متتالية خارج قواعده.



ولم يتأثر بايرن بغياب ليفاندوفسكي، متصدر لائحة الهدافين برصيد 25 هدفا، بسبب إصابة بالغة في الركبة اليسرى تعرض لها خلال المباراة ضد تشلسي الإنكليزي الثلاثاء في ذهاب ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا، ستبعده عن الملاعب لنحو أربعة أسابيع.



وعزز بايرن ميونيخ تقدمه بهدفين في الشوط الثاني وحقق فوزه السادس عشر هذا الموسم رافعا رصيده إلى 52 نقطة وابتعد مؤقتا بفارق أربع نقاط عن مطارده المباشر لايبزيغ الذي يستضيف باير ليفركوزن اأحد في ختام المرحلة.



ومنح سيرج غنابري التقدم للضيوف في الدقيقة الثانية بتسديدة بيمناه من مسافة قريبة اثر تلقيه تمريرة من توماس مولر.



وهو الهدف الحادي عشر لغنابري في الدوري هذا الموسم والثامن عشر في مختلف المسابقات بينها 14 هدفا خارج القواعد.



وعزز جوشوا كيميش بالثاني بعد خمس دقائق بتسديدة قوية بيمناه من خارج المنطقة (7) .



وأضاف الهولندي جوشوا زيركزي الثالث بتسديدة بيسراه من داخل المنطقة (15)، قبل أن يسجل البرازيلي فيليبي كوتينيو الهدف الرابع بتسديدة بيمناه من داخل المنطقة (33).



ولم يمهل بايرن مضيفه سوى دقيقة واحدة لتعزيز تقدمه بالهدف الخامس عندما استغل مولر خطأ لأحد المدافعين ومرر الكرة إلى كوتينيو المتوغل داخل المنطقة فتابعها بيمناه من مسافة قريبة قوية داخل المرمى (47).



واضاف بايرن ميونيخ الهدف السادس اثر هجمة منسقة قادها كيميش ومنه الى كوتينيو الذي انطلق في منتصف الملعب قبل أن يهيئها إلى الفرنسي كورنتان توليسو، بديل جيروم بواتنغ، فمررها على طبق من ذهب الى ليون غوريتسكا، بديل مولر، خلف الدفاع فتوغل داخل المنطقة ولعبها بيمناه على يسار الحارس باومان (62).



- دورتموند يلحق بلايبزيغ -



وتابع بوروسيا دورتموند صحوته وحقق فوزه الثالث على التوالي بتغلبه على ضيفه فرايبورغ بهدف وحيد سجله مهاجمه الدولي الإنكليزي جايدون سانشو في الدقيقة 15 عندما تلقى كرة من البلجيكي ثورغان هازار داخل المنطقة وسددها بيسراه داخل المرمى.



وهي المرة السابعة على التوالي التي يهز فيها سانشو الشباك في المباريات البيتية لفريقه، ووحده الدولي الغابوني بيار أوباميانغ حقق أفضل منه ب11 مرة متتالية.



ورفع بوروسيا دورتموند رصيده إلى 48 نقطة بفارق الأهداف خلف لايبزيغ.



واستعاد بوروسيا مونشنغلادباخ توازته عقب سقوطه في فخ التعادل أمام هوفنهايم في المرحلة الماضية، وانتزع فوزا ثمينا من مضيفه اوغسبورغ 3-2.



وانتظر بوروسيا مونشنغلادباخ مطلع الشوط الثاني لهز شباك مضيفه بهدفين للدولي الجزائري رامي بن سبعيني (49) ولارس شتيندل (53)، لكن إدوار لوفين قلص الفارق بعد أربع دقائق، وأعاده شتيندل إلى سابق عهده بتسجيله هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه (79)، قبل أن يقلصه الإيسلندي ألفريد فينبوغاسون للمرة الثانية في الدقيقة 83.



وعزز بوروسيا مونشنغلادباخ موقعه في المركز الرابع برصيد 46 نقطة.



وفاز ماينتس على ضيفه بادربورن بهدفين للسويدي روبن كايسون (29) والنمسوي كريم أونيسيوو (37).