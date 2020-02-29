اونلاين | كورة لايف مشاهدة مباراة ليفربول ضد واتفورد اليوم Liverpool vs WATFORD بث مباشر

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كورة أونلاين بث مباشر مباراة واتفورد ضد ليفربول الإنجليزي والمحترف ضمن صفوفه المصري محمد صلاحMOHAMED SAALAH، تابع لايف KORA ONLINEالريدز في ضيافة واتفورد بالبريميرليج.

كورة ستار حيث يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي بقيادة الألماني يورجن كلوب المدير الفني، مواجهة قوية عندما يحل ضيفًا على واتفورد، بالدوري الإنجليزي، KORA STAR شاهد الريدز يسعى للاقتراب من لقب الدوري الإنجليزي.

ويستضيف ملعب فيكارج رود معقل واتفورد، مساء اليوم السبت 29 فبراير الجاري، أصحاب الأرض ضد الريدز، كورة جول KORA GOAL ضمن حسابات الجولة الثامنة والعشرين من منافسات البريميرليج.

موعد مباراة واتفورد ضد ليفربول بالدوري

وتُقام مباراة واتفورد ضد ليفربول، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

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القنوات الناقلة لمباراة واتفورد ضد ليفربول بالدوري

وتذاع مباراة واتفورد ضد ليفربول الإنجليزي والمحترف ضمن صفوفه المصري محمد صلاح MOHAMED SAALAH، كورة فور جول عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطريةbein SPORTS HD، لحساب الجولة الثامنة والعشرين KORA4GOAL بالدوري الإنجليزي الممتاز.

كورة حصري حيث يحتل ليفربول صدارة جدول ترتيب البريميرليج، برصيد 79 نقطة، بينما يحل واتفورد بالمركز التاسع عشر برصيد 24 نقطة، KORA7ASRY ليفربول يسعى لخطف ثلاث نقاط جديدة في صراع البريميرليج.

ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة مباراة واتفورد ضد ليفربول الإنجليزي، بموقع الخليج 365 الرياضي عبر موقع الأسطورة، alostora شاهد بلس ليفربول ضيفًا على واتفورد بملعب فيكارج رود بالدوري الإنجليزي.

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