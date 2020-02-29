رياضة | نجم الأهلي يخضع للكشف الطبي بعد إصابته أمام صن داونز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم الأهلي يخضع للكشف الطبي بعد إصابته أمام صن داونز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة خالد محمود طبيب الفريق، خضوع أحمد فتحي نجم الفريق، لكشف طبي في القدم.

ويأتي خضوع فتحي للاختبار الطبي، عقب تعرضه لكدمة قوية خلال مواجهة فريقه ضد صن داونز الجنوب إفريقي، بدوري أبطال إفريقيا.

ومن المنتظر أن تغادر بعثة الأهلي برئاسة محمود الخطيب، مساء غدٍ الأحد إلى بريتوريا، من أجل خوض مباراة صن داونز 7 مارس المقبل.

وحقق الأهلي فوزًا على صن داونز، بهدفين مقابل لاشيء، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا.