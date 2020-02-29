رياضة | مدرب صن داونز يتوعد الأهلي: اسألوا الوداد والترجي عن جحيم بريتوريا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب صن داونز يتوعد الأهلي: اسألوا الوداد والترجي عن جحيم بريتوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص بيتسو موسيماني المدير الفني لصن داونز، على توجيه رسالة نارية لفريق الأهلي وذلك بعد فوز الأخير على بثنائية نظيفة على بطل جنوب إفريقيا في مباراة ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا ( 2 – 0).

وقال موسيماني في المؤتمر الصحفي عقب المباراة:" اسألوا الوداد والترجي واتحاد العاصمة عن بريتوريا، إنها مختلفة في أمور عديدة لا يمكن أن نحصرها".

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وأكمل موسيماني:" من الوارد بالفعل أن يسجل الأهلي في ملعب صن داونز، كما سبق أن حققنا الفوز بهدف واثنين وثلاثة أمام أندية عربية، بل إننا فزنا في إحدى مبارياتنا هذا الموسم ب١١ هدفا.

وأكد موسيماني أنه لن يغير طريقة لعبه مشيرا إلى أن الأهلي لعب بنفس أسلوب العام الماضي، وأن هناك فلسفة عند بعض الأندية لا تتغير أبدا مثل نادي برشلونة.

وتقام مباراة العودة بين الفريقين بعد أسبوع وتحديدا 6 مارس المقبل على صن داونز.