رياضة | الفتح يقلب الطاولة على الوحدة في الدوري السعودي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الفتح يقلب الطاولة على الوحدة في الدوري السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قلب الفتح تأخره أمام ضيفه الوحدة بهدفين إلى فوز 3-2، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة العشرين لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم (الدوري السعودي للمحترفين).

تقدم الوحدة في الدقيقة 25 عن طريق يوسف نياكات، قبل أن يضيف زميله لويس جوستافو الهدف الثاني في الدقيقة 35.

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وفي الدقيقة 43 سجل سفيان بن ديكة الهدف الأول للفتح، ثم أدرك ميشيل دي فريدي التعادل لفريقه في الدقيقة 49.

سجل ماتياس أغويريغاراي هدف الفوز للفتح في الدقيقة 66.

ورفع الفتح رصيده إلى 18 نقطة في المركز الرابع عشر، فيما تجمد رصيد الوحدة عند 33 نقطة في المركز الرابع.