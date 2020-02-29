رياضة | ماذا يفعل الأهلي في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا عندما يحسم الذهاب بـثنائية نظيفة؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماذا يفعل الأهلي في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا عندما يحسم الذهاب بـثنائية نظيفة؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فاز فريق الأهلي بقيادة مدربه السويسري رينيه فايلر على ضيفه فريق ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي بنتيجة 2 / 0 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ستاد القاهرة الدولي، في لقاء ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

جاءت ثنائية الأهلي عن طريق اللاعب التونسي علي معلول بالدقيقتين 57، 68 "ركلة جزاء"، ليقود فريقه لفوز ثمين على بطل جنوب إفريقيا ويقربه من حسم تأهله لنصف نهائي دوري الأبطال قبل موقعة الإياب بين الفريقين يوم 7 مارس المقبل.

وأصبح الأهلي صاحب الحظوظ الأوفر للتأهل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد فوزه على صن داونز 2/0 في لقاء اليوم، حيث يحتاج المارد الأحمر للفوز أو التعادل بأي نتيجة أمام الخسارة بفارق هدفين أو أقل أمام صن داونز في لقاء الإياب بجنوب إفريقيا يوم 7 مارس المقبل، لحسم تأهله رسميًا لنصف نهائي البطولة.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" في هذا التقرير - كيف جاءت نتائج الأهلي في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد فوزه في الذهاب 2 / 0:-

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- 1988:

فاز فريق الأهلي في لقاء الذهاب بهدفين دون مقابل على حساب فريق ماتشيدجي الموزمبيقي، سجل الهدفين (طاهر أبوزيد -0 أيمن شوقي)، وخسر المارد الأحمر في مباراة الإياب 1 / 0 وتأهل لتفوقه في مجموع المباراتين، ولكنه ودع منافسات البطولة من الدور نصف النهائي أمام وفاق سطيف الجزائري.

- 1991:

فاز فريق الاهلي على نظيره ناكيفوبو فيلا الأوغندي 2 / 0 في لقاء ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، وخسر بنفس النتيجة في مباراة الإياب، ليلجأ الفريقي لركلات الترجيح، وخسر المارد الأحمر 4 / 2 وودع البطولة.