رياضة | وزير الرياضة ينعي وفاة اللاعب محمد هيثم المحترف بالدوري السوداني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الرياضة ينعي وفاة اللاعب محمد هيثم المحترف بالدوري السوداني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن خالص تعازيه في وفاة اللاعب محمد هيثم العيسوي، المحترف في صفوف فريق مريخ الفاشر السوداني والذي وافته المنية اليوم أثر حادث أليم بفندق إقامة الفريق بالسودان

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ويتقدم الدكتور أشرف صبحي بخالص العزاء وصادق المواساة لأسرة اللاعب، داعياً المولى عز وجل أن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وكان اللاعب محمد هيثم العيسوي المحترف بدوري كرة القدم السوداني قد تعرض لحادثة مأساوية أدت لوفاته جراء حريق نشب في الفندق الذي كان يقيم به فريقه.