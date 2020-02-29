رياضة | تصريحات مثيرة من مدرب صن داونز بعد الخسارة أمام الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تصريحات مثيرة من مدرب صن داونز بعد الخسارة أمام الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبدى موسيماني المدير الفني لصن داونز الجنوب إفريقي حزنه الشديد عقب خسارة فريقه أمام الأهلي بهدفين دون رد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال موسيماني عقب نهاية المباراة :"المباراة كانت صعبة للغاية، كما توقعت،.ولم تكن سهلة، ولسنا سعداء بالنتيجة".

وأضاف :"سعيد بأداء فريقي في الشوط الأول ومن لعبتين نجح الأهلي في إحراز هدفين".

وتابع :"اللاعب أخبرني بأن ركلة الجزاء لم تكن صحيحة، لا ألوم على الحكم ولا على أحد، لأن المساك لا يلعب في مركزه".

وواصل :"الأهلي يستحق الفوز، وأقدم له التهنئة على فوزه بالمباراة".

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وزاد :"من الطبيعي خوض اللقاء بنفس طريقة اللعب في الموسم الماضي، ولا يوجد أي شئ مختلفة".

وأشار :"تراجعت للخلف بسبب ضغط الأهلي، وكان لا بد من التأمين وكانت ستكون مختلفة لو سجلنا هدف في الدقائق الأولى".

وأوضح :"مباراة الإياب ستكون مختلفة وعليك سؤال الوداد واتحاد العاصمة والرجاء، الأمور هناك والأوضاع متغيرة".

وزاد :"الأهلي فريقه محترف ومدربه هادئ، لأول مرة أتحدث مع مدرب خلال اللقاء، فهو مدرب يملك الخبرة وقادم من أوروبا".

وتابع :"علينا احترام مباراة الإياب وتقديم كل ما لدينا على ملعبنا".

وأتم حديثه :"من الممكن أن نسجل أكثر من هدفين في مباراة الإياب مثلما سجلنا ١١ هدف في مباراة قبل ذلك".