رياضة | شاهد ملخص مباراة - الأهلي 2 × 0 صن داونز الجنوب افريقي | ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شاهد ملخص مباراة - الأهلي 2 × 0 صن داونز الجنوب افريقي | ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجل التونسي علي معلول ثنائية للأهلي المصري في الشوط الثاني ليقوده للفوز 2-0 على ضيفه ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال افريقيا لكرة القدم في القاهرة اليوم السبت.

ومنح معلول التقدم للأهلي في الدقيقة 56 بعد تبادل رائع للكرة مع النيجيري جونيور أجايي ليضع الكرة في شباك حارس الضيوف.

وضاعف النتيجة من ركلة جزاء احتسبها الحكم إثر عرقلة البديل أليو بادجي في الدقيقة 68.

وثأر الأهلي من خسارته 0-5 في ذهاب الدور ذاته العام الماضي في جنوب أفريقيا، لكنه سيحتاج لعدم الخسارة والحفاظ على فارق الهدفين عندما يخوض مباراة العودة يوم السبت المقبل.