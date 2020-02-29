رياضة | فايلر يكشف سر استبعاد كهربا من قائمة الأهلي ضد صن داونز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فايلر يكشف سر استبعاد كهربا من قائمة الأهلي ضد صن داونز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن أسباب استبعاد محمود كهربا لاعب الفريق، خلال مواجهة صن داونز الجنوب إفريقي، بدوري أبطال إفريقيا.

وأكد فايلر، أن استبعاد كهربا، جاء بسبب فني وليس له أي علاقة بالتجميد الذي تحدثت عنه وسائل الإعلام قبل المباراة.

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وأضاف خلال المؤتمر الصحفي: " رمضان صبحي غير جاهز للمباراة ولذلك تم استبعاده من القائمة، ومازال في مرحلة علاجه للتعافي من إصابته الأخيرة".

وحقق الأهلي فوزًا على صن داونز الجنوب إفريقي، بهدفين دون رد بالمباراة التي أقيمت مساء اليوم على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا.