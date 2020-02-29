رياضة | فايلر: حققنا الفوز على فريق صعب وجمهور الأهلي رائع.. وهذه أخر تطورات إصابة رمضان صبحي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فايلر: حققنا الفوز على فريق صعب وجمهور الأهلي رائع.. وهذه أخر تطورات إصابة رمضان صبحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عبر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته عقب فوز فريقه ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي بهدفين دون رد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

فايلر قال في المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة :"أشكر مدرب صن داونز على تهنئته لنا بالفوز، وسعيد بنتيجة المباراة كنا الأفضل في المباراة وسيطرنا على مجرياتها تماما".

وأضاف :"كان من الممكن أن نحرز هدف ثالث، لكننا لم نتمكن من دلك، وسنغلق ملف مباراة اليوم وسنبدأ بالتركيز في المباراة المقبلة".

وتابع :"الأداء في مباراة اليوم ليس له علاقة بخوض مباراة الزمالك من عدمها لو خضنا المباراة سنكون جاهزين لمواجهة صن داونز والعكس".

وواصل :"أمر رائع وجود الجماهير فهي تمنح الحافز للاعبين وكان لها دور إيجابي في الفريق، فهو جمهور رائع".

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وأوضح :"قررنا السفر مبكرا إلى جنوب إفريقيا مبكرًا من أجل الاستعداد جيدًا للقاء هناك".

وأوضح :"التركيز حاليا سيكون مباراة الإياب صن داونز في جنوب إفريقيا وأشكر مدربهم على كلامه".

خضنا المباراة أمام فريق كبير. ومن الطبيعي غياب الفاعلية الهجومية، لكننا نجحنا في تحقيق الفور بهدفين".

وعن سبب غياب كهربا قال :"القرار فني ولا أحد يتدخل في أي قرار خاص بنا".

وأشار :"الفوز بهدفين لا يعني أننا سنتأهل إلى الدور نصف النهائي لا يزال هناك مباراة إياب وفريق صن داونز قوي".

وعن مدى جاهزية رمضان صبحي للقاء العودة قال :"رمضان صبحي لم يتدرب حتى الآن بنسبة ١٠٠٪؜ ومن الصعب الاعتماد عليه في مثل هذه المباريات".