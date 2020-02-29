رياضة | الأهلي يكسر سلسلة اللاهزيمة لـ "صن داونز" في دوري أبطال إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يكسر سلسلة اللاهزيمة لـ "صن داونز" في دوري أبطال إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الفوز بثنائية نظيفة أمام صن داونز الجنوب إفريقي، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم السبت على أرضية ملعب استاد القاهرة، ضمن منافسات ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

Advertisements

سجل ثنائية الأهلي في اللقاء علي معلول، الأول في الدقيقة 56 من صناعة جونيور أجايي، ثم أضاف الثاني في الدقيقة 68 عن طريق ضربة الجزاء.

الأهلي استطاع أن يكسر سلسلة اللاهزيمة في دوري أبطال إفريقيا لفريق صن داونز الذي فاز في 6 مباريات خلال النسخة الحالية، وتعادل في لقائين، وخسر لقاء وحيد أمام الأهلي.

جدير بالذكر أن لقاء الإياب بين الأهلي وصن داونز في جنوب إفريقيا سوف يقام يوم السبت المقبل الموافق السابع من شهر مارس المقبل.