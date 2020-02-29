رياضة | ترتيب الدوري الإيطالي.. لاتسيو يخطف صدارة الكالتشيو مؤقتًا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب الدوري الإيطالي.. لاتسيو يخطف صدارة الكالتشيو مؤقتًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهت مباراة لاتسيو وبولونيا في الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإيطالي - المهدد بالإلغاء بسبب تأجيل بعض مبارياته بسبب فيروس كورونا - بفوز لاتسيو بهدفين نظيفين ليخطف صدارة الكالتشيو مؤقتًا من يوفنتوس الذي تأجلت مباراته غدًا أمام إنتر ميلان الإيطالي.

خاض لاتسيو 26 مباراة في الدوري حتى الآن، فاز في 19 مباراة وتعادل في 5 مباريات وخسر مبارتين. بينما خاض يوفنتوس حتى الآن 25 مباراة، فاز في 18 مباراة وتعادل في 3 مباريات وخسر 3 مباريات.

واصل شيرو إيموبيلي نجم لاتسيو حفاظه على صدارة هدافي الدوري الإيطالي برصيد 27 أهداف.

ويستعرض الخليج 365 الرياضي ترتيب الدوري الإيطالي بعد تصدر لاتسيو مؤقتًا:-

1- لاتسيو 62 نقطة من 26 مباراة.

2- يوفنتوس 60 نقطة من 25 مباراة.

3- إنتر ميلان 54 نقطة من 24 مباراة.

4- أتلانتا 45 نقطة من 24 مباراة.

5- أتلانتا 42 نقطة من 25 مباراة.

6- روما 36 نقطة من 25 مباراة.

7- نابولي 36 نقطة من 25 مباراة.

8- ميلان 35 نقطة من 24 مباراة.

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9- بارما 35 نقطة من 24 مباراة.

10- بولونيا 34 نقطة من 26 مباراة.

11- كالياري 32 نقطة من 24 مباراة.

12- ساسولو 29 نقطة من 24 مباراة.

13- فيورنتينا 29 نقطة من 25 مباراة.

14- تورينو 27 نقطة من 24 مباراة.

15- أودينيزي 27 نقطة من 25 مباراة.

16- ليتشي 25 نقطة من 25 مباراة.

17- سامبدوريا 23 نقطة من 24 مباراة.

18- جنوه 22 نقطة من 25 مباراة.

19 - بريشيا 16 نقطة من 25 مباراة.

20 - سبال 15 نقطة من 25 مباراة.