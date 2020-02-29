رياضة | استبعاد 7 لاعبين.. زيدان يعلن قائمة ريال مدريد ضد برشلونة في كلاسيكو الأرض

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استبعاد 7 لاعبين.. زيدان يعلن قائمة ريال مدريد ضد برشلونة في كلاسيكو الأرض والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، قائمة فريقه التي ستواجه برشلونة مساء غدًا الأحد ضم نمنافسات الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإسباني.

وشهدت قائمة الفريق الملكي غياب كل من غياب أسينسيو وهازارد ورودريجو جويس ويوفيتش، وخاميس رودريجيز، وناتشو، وإبراهيم دياز بقرار فني.

وجاءت قائمة المرينجي على النحو التالي :-

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حراسة المرمى: كورتوا، أريولا، وتوني فويداس.

خط الدفاع: كارفاخال، ميليتاو، راموس، فاران، مارسيلو، وفيرلاند ميندي.

خط الوسط: كروس، مودريتش، كاسيميرو، فالفيردي، وإيسكو.

خط الهجوم: بنزيما، بيل، لوكاس فاسكيز، ماريانو دياز، وفينيسيوس جونيور.