شكرا لقرائتكم خبر عن الخطيب يطالب بنسيان نتيجة مباراة الذهاب أمام صن داونز والتركيز في «العودة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

عقد محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى، جلسة مع لاعبى الفريق الكروى الأول والجهاز الفنى، خلال الساعات الماضية، وذلك قبل خوض مباراة الإياب أمام صن داونز، بطل جنوب إفريقيا، ضمن مباريات دور الثمانية لبطولة دورى أبطال إفريقيا، من أجل تحفيز اللاعبين، والتأكيد على ضرورة التأهل لربع النهائى، وتعويض خسارة الفريق فى النسخة الماضية أمام صن داونز ووداع البطولة بالخسارة بنتيجة 5/1، وكشف الخطيب أنه تم الاتفاق مع الجهاز الفنى على رصد مكافآت إضافية للاعبين، بخلاف ما تنص عليه اللائحة من أجل تحفيزهم فى حال تخطى عقبة صن داونز، والتأكيد على أن التتويج ببطولة دورى أبطال إفريقيا هو الهدف الأهم بالنسبة للنادى والجماهير، لاسيما أن البطولة غائبة عن دولاب بطولات القلعة الحمراء منذ فترة طويلة.

وطالب الجهاز الفنى اللاعبين بنسيان نتيجة مباراة الذهاب أمام صن داونز، والتركيز فى مباراة العودة من أجل تحقيق نتيجة إيجابية تضمن التأهل للدور نصف النهائى، فيما تطير اليوم، الأحد، البعثة برئاسة محمود الخطيب إلى جوهانسبرج استعداداً لمواجهة بطل جنوب إفريقيا المقرر لها 7 مارس الجارى، فى الثالثة عصراً، فى رحلة تستغرق 8 ساعات وربع الساعة، ومن المقرر أن تصل البعثة إلى جوهانسبرج فى السابعة من صباح غد الإثنين على أن تستقل البعثة الأهلاوية حافلة من جوهانسبرج إلى مدينة بريتوريا التى تستضيف المباراة، وتستغرق الحافلة قرابة الـ60 دقيقة.

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يأتى ذلك بعدما تراجع مسؤولو النادى الأهلى عن السفر بطائرة خاصة، واستقرت على السفر عبر خطوط الطيران العادية، لأن السفر إلى جنوب إفريقيا سيكون مُباشرة ولن يتخلل الرحلة أى ترانزيت، وهو ما يحفظ اللاعبين من التعرض للإجهاد.

يأتى ذلك فى الوقت الذى يخضع فيه رمضان صبحى، لاعب الفريق، لاختبار طبى مع أول مران للفريق فى جنوب إفريقيا، للوقوف على جاهزيته الفنية، بعدما غاب اللاعب عن المشاركة مع الفريق خلال الفترة الماضية بسبب الإصابة، ورغم تأكيدات الجهاز الطبى بتعافى اللاعب وانتظامه فى التدريبات الجماعية إلا أن الجهاز الفنى، بقيادة رينيه فايلر، يريد التأكد من تعافيه خوفاً من تجدد الإصابة مرة أخرى، وذلك بعدما استبعد الجهاز الفنى اللاعب من قائمة الفريق التى واجهت صن داونز بالأمس لمنحه فرصة أكبر للتعافى من الإصابة.

على جانب آخر، يكثف سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، من المفاوضات مع أحمد فتحى، لاعب الفريق، لإنهاء ملف تجديد اللاعب مع القلعة الحمراء، خاصة أن عقده ينتهى بنهاية الموسم الحالى، ولايزال يتم الاتفاق على القيمة المادية التى سيحصل عليها اللاعب نظير تجديد عقده، لاسيما بعدما تلقى اللاعب عرضاً مغرياً من نادى بيراميدز للانضمام إليه فى الموسم المقبل مقابل 15 مليون جنيه فى الموسم الواحد، وعلمت «المصرى اليوم» أن بعض وكلاء اللاعبين قاموا بترشيح أطهر الطاهر، الظهير الأيمن لفريق الهلال السودانى، الذى واجهه الفريق مرتين فى دور المجموعات، ونجح فى تسجيل هدف فى المباراة التى أقيمت على استاد السلام وانتهت بفوز الأهلى بهدفين مقابل هدف، ومن المنتظر أن يحسم رينيه فايلر الموقف النهائى مع اللاعب، سواء بالموافقة على التفاوض معه أو التفكير فى لاعب آخر.