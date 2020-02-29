شكرا لقرائتكم خبر عن ميدو: فوز الأهلي على صن داونز 2- 0 «نتيجه كويسه جدا» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
اعتبر أحمد حسام ميدو، لاعب نادي الزمالك السابق، أن فوز الأهلي على صن داونز 2- 0، «نتيجه كويسه جدا»، إضافة لعدم استقبال أهداف على «ملعبك مهم جدا».
وقال ميدو، في حسابه على «تويتر»، مساء السبت: «علي معلول واجايي جبهة مميزه جدا وفي بينهم تفاهم كبير وبادجي بيتحرك كويس جدا، اعتقد انه هيكون المهاجم الأساسي للأهلي في الفترة القادمة، الأهلي كان هيبقى فريق احسن بكتير لو وليد سليمان يقدر يلعب عدد دقايق أكتر».
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