شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يفوز على صن داونز بهدفي «معلول» في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

حقق فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي الفوز على ضيفه صن داونز، بنتيجة 2-صفر خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم على ملعب ستاد القاهرة في اطار ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

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وأنتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين، وسيطر الأهلى على معظم أوقات الشوط، ولكن الخطورة كانت أكبر من لاعبي صن داونز.

وفي الشوط الثاني أستطاع الأهلي من تسجيل هدفين عن طريق المدافع الأيسر التونسي على معلول، الأول في الدقيقة 56، والثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 68، حصل عليها المهاجم السنغالي أليو بادجي.

وتنتهي مباراة الذهاب بفوز الأهلي بثنائية نظيفة في انتظار مباراة العودة السبت 7 مارس المقبل في بريتوريا بدولة جنوب أفريقيا.