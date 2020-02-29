شكرا لقرائتكم خبر عن «العشري» يبحث عن البداية السعيدة مع المصري أمام نهضة بركان في الكونفيدرالية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحت شعار «لا بديل عن الفوز» يخوض الفريق الكروى الأول بالنادى المصرى اختباراً صعباً، الأحد، حينما يستضيف نظيره نهضة بركان المغربى، عند التاسعة مساء، على أرض ملعب استاد الجيش بالسويس، في إطار مباريات الذهاب لدور الثمانية لبطولة الكونفيدرالية، في أولى مباريات طارق العشرى، المدير الفنى للمصرى، والذى تولى مهمة القيادة الفنية بعد رحيل إيهاب جلال بسبب سوء النتائج.

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وحرص طارق العشرى، خلال الأيام الماضية، ومنذ توليه المهمة الفنية، على تكثيف الجرعات المعنوية للاعبين، مؤكداً على ثقته في الخروج من عنق الزجاجة على حساب بطل المغربى، وتحدث على أن بطولة الكونفيدرالية هي الأمل الأخير للفريق في الموسم الحالى، بعدما خرج من كأس مصر، وابتعد عن المنافسة في بطولة الدورى الممتاز.

وشاهد العشرى العديد من مباريات نهضة بركان مع اللاعبين، خلال الأيام الماضية، للوقوف على نقاط القوة والضعف في الفريق من أجل الاستقرار على طريقة اللعب والتشكيل الذي سيخوض به المباراة، ووفقاً للمران الأخير للفريق فإن الجهاز الفنى سيعتمد على فرض رقابة لصيقة على مفاتيح لعب نهضة بركان، واستغلال كافة الفرص التي ستتاح أمام المرمى، وشدد على اللاعبين بضرورة التركيز طوال شوطى المباراة والالتزام بتعليمات الجهاز الفنى، ويعانى المصرى في مباراة اليوم من غيابات أحمد مسعود، حارس المرمى، وبهاء مجدى ومحمود حمد بسبب الإصابة.

على الجانب الآخر، يعول طارق السكتيوى، المدير الفنى لنهضة بركان المغربى، على مجموعة من عناصر الخبرة في الفريق لتحقيق نتيجة إيجابية على المصرى، أبرزهم محسن ياجور، وعمر النمساوى ويوسف دايو في الدفاع، وحمدى العشير وزكريا حدراف، حيث يأمل بطل المغربى في تفادى الهزيمة قبل خوض مباراة العودة في المغرب.