شكرا لقرائتكم خبر عن نادال: إقصاء فافرينكا سيصعب مهمتي أمام ديميتروف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تنبأ الإسبانى رافائيل نادال، المصنف الثانى عالميا بين لاعبى التنس المحترفين، بمواجهة صعبة أمام البلغارى جريجور ديميتروف فى نصف نهائى بطولة أكابولكو للتنس، لكنه أكد استعداده للمنافسة على بطاقة عبوره للنهائى.

وعقب تأهله للمربع الذهبى على حساب الكورى الجنوبى كون سون وو، المصنف 76 عالميا، قال نادال: «ستكون مواجهة صعبة، سيصل (ديميتروف) للمباراة بروح معنوية إيجابية بعدما أقصى واحدا من أفضل اللاعبين فى العالم (السويسرى ستان فافرينكا)» فى ربع النهائى.

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وأضاف المرشح الأول للقب: «أتطلع لمباراة رائعة.. ومستعد للسعى وراء ما أحتاجه ومحاولة الوصول للنهائى».

ووصف نادال منافسه البلغارى، المصنف 22 عالميا والمرشح السابع للقب، بأنه لاعب متكامل يتمتع بحالة بدنية رائعة وإرسال جيد وقدرة على تغيير إيقاع اللعب، مضيفا: «سأحتاج لتقديم مستوى عالٍ أمامه كى أحظى بفرص فى الفوز».

«الماتادور» وديميتروف تواجها 13 مرة من قبل، فاز الإسبانى فى 12 مواجهة تواليا منذ أن تمكن البلغارى من هزيمته فى بازل عام 2015. وعن مباراته أمام كوون سون وو، الذى سقط بمجموعتين (2-6 و1-6) فى مباراة استمرت ساعة و31 دقيقة، أكد نادال أن النتيجة لا تعكس ما حدث فى اللقاء، مشيرا إلى أن الكورى الجنوبى البالغ من العمر 22 عاما، لاعب صعب لم يسهل الأمور عليه. وقال: «النتيجة مخادعة، المباراة كانت أصعب مما تقوله النتيجة. إنه لاعب سريع ولديه قدرة على تغيير الاتجاهات بسهولة ويقوم بأمور صعبة بلا تعقيدات وأتوقع له مستقبلا جيدا.