شكرا لقرائتكم خبر عن الأرقام القياسية تنتظر برشلونة في «كلاسيكو الأرض» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

ينتظر فريق برشلونة الإسبانى رقم مميز ضد ريال مدريد فى الكلاسيكو المنتظر الذى سيجمع الفريقين، الأحد، على ملعب «سانتياجو برنابيو» ضمن منافسات الجولة الـ26 من الدورى الإسبانى، ويحتل البارسا جدول ترتيب البطولة برصيد 55 نقطة وبفارق نقطتين عن الملكى الوصيف بـ53 نقطة.

وذكرت صحيفة «سبورت»الكتالونية أن هدفاً واحداً يفصل برشلونة عن الهدف رقم 400 فى شباك ريال مدريد بكافة المسابقات على مر تاريخ مواجهات عملاقى إسبانيا، وسجل البلوجرانا 399 هدفاً فى شباك ريال مدريد بكافة المسابقات، مُقسمة ما بين 288 هدفا فى الليجا، و70 فى كأس الملك، و18 فى كأس السوبر، و13 فى كأس الليجا و10 فى دورى أبطال أوروبا.

كما ينفرد الأرجنتينى ليونيل ميسى نجم برشلونة بلقب الهداف التاريخى للكلاسيكو ضد ريال مدريد بـ26 هدفاً.

فى الوقت نفسه، أصبح كيكى سيتين، المدير الفنى لفريق برشلونة الإسبانى، يواجه أزمة كبيرة بسبب الغيابات التى تطارد البارسا لأسباب مختلفة قبل المواجهات الصعبة التى يخوضها الفترة المقبلة وعلى رأسها كلاسيكو الأرض ضد غريمه التقليدى ريال مدريد فى الليجا، وموقعة إياب ثمن نهائى دورى أبطال أوروبا أمام نابولى الإيطالى.

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وذكرت صحيفة «ماركا» الإسبانية أن الدراما لا تتوقف أبدا فى برشلونة حيث يعانى الفريق من الغيابات، مضيفة أن البارسا دفع ثمنا باهظا للخروج بالتعادل أمام نابولى بنتيجة 1-1، فى المباراة التى جمعت الفريقين الثلاثاء الماضى، على ملعب «سان باولو» معقل فريق الجنوب، ضمن منافسات ذهاب الدور ثمن النهائى لمسابقة دورى أبطال أوروبا «تشامبيونزليج».

وأضافت الصحيفة أن برشلونة غادر إيطاليا ومعه لاعبان تعرضا للإيقاف وهما أرتورو فيدال لحصوله على بطاقتين صفراوين، بعد تدخل قوى على فايان رويز لاعب نابولى، وسيرجيو بوسكيتس لتراكم البطاقات، كما تعرض جيرارد بيكيه للإصابة فى الكاحل. وأصبح مهددا بالغياب عن كلاسيكو الأرض.

وأشارت إلى أن المشاكل تستمر فى مطاردة كيكى سيتين الذى فشل فى تحقيق الفوز بأول ظهوره له بدورى أبطال أوروبا فى قيادة برشلونة.

أشارت الصحيفة إلى أنه فى الوقت الذى كان يأمل فيه سيتين فى استعادة جوردى ألبا وسیرجى روبرتو لمباراة العودة ضد نابولى یفقد لاعبین لما أمیة كبرى فى خططه.

وتأهل برشلونة لثمن نهائى دورى الأبطال بعد تصدره لجدول ترتيب المجموعة السادسة برصيد 14 نقطة جمعها من 4 انتصارات وتعادلين، كما حافظ على سجله خاليا من الهزائم وسجل 9 أهداف، واستقبلت شباكه 4 أهداف فقط.