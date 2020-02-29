شكرا لقرائتكم خبر عن أرتيتا: الدوري الأوروبي كان الأمل الأخير لـ«أرسنال» هذا الموسم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

رفض ميكيل أرتيتا، المدير الفنى لفريق أرسنال، التحامل على لاعبيه عقب الخسارة من أولمبياكوس اليونانى، بنتيجة ١-٢، وتوديع الدورى الأوروبى من دور الـ32.

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وقال في تصريحات للموقع الرسمى عقب اللقاء: «لقد رأيت كل اللاعبين وأنا أعلم كم أرادوا هذه المسابقة، رأيت كيف قاتلوا وحاولوا اللعب وإنه من الصعب هضم هذا الشىء كفريق وكنادٍ، هذه هي كرة القدم وفى بعض الأحيان قاسية جدا».

وعن الخسارة الأولى لفريق أرسنال في 2020 قال أرتيتا: «هذه النتيجة مؤلمة جدًا.. كان لدينا أمل كبير بهذه المسابقة وكانت الأمل الأخير هذا الموسم، كانت ستكون طريقة عظيمة لنا في الوصول إلى دورى الأبطال».

وحول التأهل لدورى الأبطال في الموسم الجديد قال: «صعب جدًا لأنه نظرًا لترتيب الدورى، مازلنا بعيدين ولكن يجب علينا أن نستمر في القتال».