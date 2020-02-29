شكرا لقرائتكم خبر عن «دي بروين» يحصل على «لاعب الأسبوع» في دوري أبطال أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

توج البلجيكى كيفين دى بروين، نجم مانشستر سيتى الإنجليزى، بجائزة لاعب الأسبوع فى دورى أبطال أوروبا، بعدما ساهم فى فوز فريقه على ريال مدريد الإسبانى بنتيجة 2/1، فى سانتياجو برنابيو بذهاب دور الـ16 للمسابقة، بتسجيله هدفًا من ركلة جزاء منح فريقه الأفضلية قبل لقاء العودة بعد أسبوعين.

وجاء فوز دى بروين بالجائزة بعد تصويت الجماهير على الموقع الرسمى للبطولة وتفوق على كل من سيرجى جنابرى (بايرن ميونخ)، سيرجيو بوسكيتس (برشلونة)، وحسام عوار (أولمبيك ليون).

وأقيمت 4 مباريات هذا الأسبوع فى دورى أبطال أوروبا جاءت نتائجها كالتالى.. نابولى تعادل مع برشلونة 1/1 فى ملعب «سان باولو»، وسحق بايرن ميونخ تشيلسى 3/0 بـستامفورد بريدج، كما تغلب أولمبيك ليون على يوفنتوس 1/0، وأخيراً سقط ريال مدريد ضد مان سيتى ١-٢ بالبرنابيو.