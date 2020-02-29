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ملخص وأهداف مباراة الأهلي وصن داونز اليوم السبت

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 29 فبراير 2020

قاد التونسي علي معلول فريق  الأهلي المصري، لفوز هام على ضيفه صن داونز الجنوب أفريقي 2 / صفر، اليوم السبت 29-2-2020، في ذهاب دور الثمانية دوري أبطال أفريقيا.

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وتقدم الأهلي في الدقيقة 56 عن طريق لاعبه التونسي علي معلول، قبل أن يضيف اللاعب ذاته الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 68.

ويلتقي الفريقان في ذهاب دور الثمانية في السابع من مارس المقبل، حيث يكفي الأهلي التعادل أو حتى الهزيمة بفارق هدف لحسم تأهله، بينما يتوجب على صن داونز الفوز 3 / صفر للتأهل للمربع الذهبي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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