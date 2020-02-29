الأهلي يفوز على صن داونز بثنائية ويضع قدما في للدور قبل النهائي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 29 فبراير 2020

فاز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فوزا ثمينا على ضيفه، صن داونز الجنوب إفريقي،بهدفين دون مقابل فى المباراة التى جرت مساء اليوم السبت، على استاد القاهرة الدولي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، لتصبح النتيجة تقدم الأهلى بهدفين دون مقابل.



جاء الهدف الأول فى الدقيقة 56، من مجهود فردي رائع من علي معلول بانطلاقة على الجبهة اليسرى تبادل خلالها الكرات القصيرة مع جونيور أجاي الذي وضع علي معلول بتمريرة سحرية منفردا تماما بالمرمى ليسدد الكرة بسهولة داخل الشباك.

جاء الهدف الثاني للأهلى فى الدقيقة 67، بعدما حكم المباراة احتسب ركلة جزاء لصالح النادي الأهلي بعد عرقلة متعمدة لأليو بادجي داخل منطقة الجزاء ليسجلها على معلول.

بدأ الأهلى المباراة بتشكيلة تضم كل من:

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حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد فتحي، ومحمود متولي، وياسر إبراهيم، وعلي معلول.

خط الوسط: عمرو السولية، وأليو ديانج، وحسين الشحات، ومحمد مجدي «أفشة»، وجونيور أجايي.

خط الهجوم: مروان محسن.

ويحل الأهلى، ضيفا ثقيلا على نظيره، صن داونز، يوم 7 مارس المقبل في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا