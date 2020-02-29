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ناهد الأحمد: «الكورة عندنا» مسؤولية وتتويج لشغف النساء

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سليمان الجابري - الدمام

تباينت ردود فعل المغردين في مواقع التواصل الاجتماعي حول ظهور أول برنامج رياضي نسائي «الكورة عندنا» الذي أذاعته قناة 24، حيث حظيت الفكرة بتفاعل كبير في الوسط الرياضي عقب ظهور أول حلقة من البرنامج بعد نهاية الجولة الـ19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

فكرة وجود ناقدات رياضيات لم ترق لبعضهم، فيما أعجبت آخرين، فمن أين نبعت الفكرة؟ ومن كان خلفها في الإعداد؟

«مكة» حاورت معدة ومقدمة البرنامج، الإعلامية ناهد الأحمد، مستفسرة عن فكرة البرنامج وإلمام الضيفات بكرة القدم والتحليل الفني، والصعوبات التي واجهتها في هذا العمل.

منبع الفكرة

وقالت ناهد الأحمد «فكرة البرنامج كانت تراودني منذ فترة، إلا أن طرحها أتى من إدارة القناة. والبرنامج من إعدادي وإعداد أحمد السناني ومن تقديمي. وما دفعني للإقدام على هذه الخطوة هو إيماني باهتمام النساء الكبير بالألعاب الرياضية المختلفة، وحبهن لكرة القدم على وجه الخصوص، بجانب الثقافة الكروية العالية التي يمتلكنها، كما أن الحكومة السعودية تشجع وتدعم المرأة في كل المجالات، وهناك اهتمام كبير من القيادة الرياضية لوجود المرأة في جميع الألعاب الرياضية، بدليل أننا أصبحنا نشاهد اليوم حضورا فاعلا للمرأة في كل المحافل الرياضية، وهي بلا شك خطوة مهمة جدا.

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أصداء الحلقة الأولى

وعن أصداء الحلقة الأولى قالت «لم أتخيل هذا الانتشار السريع من خلال المقاطع عبر مواقع التواصل الاجتماعي. لقد حظينا بتفاعل كبير من العنصرين النسائي والرجالي. والإشادات الواسعة تعني بالتأكيد مضاعفة مسؤوليتنا وتزيدنا حماسا لتطوير العمل في الحلقات المقبلة».

إيجاد ناقدات

وحول كيفية إيجاد نقادات من العنصر النسائي قالت»الموضوع كان صعبا جدا، ولكن الحمد لله توفقت في إيجاد العناصر المناسبة، ولمست الرغبة والحماس في ضيفات البرنامج لمى العنزي ونجود الزهراني والحكمة شام الغامدي. وهناك اهتمام كبير من النساء بالرياضة، سواء من خلال ممارستها أو متابعتها وتحليلها أو الكتابة فيها، والعنصر النسائي لدينا شغوف بالرياضة بشكل عام وكرة القدم تحديدا».

أفكار مستقبلية

وقالت معدة ومقدمة البرنامج إن ما أذيع مجرد بداية، وأضافت «بإذن الله هناك مواضيع ومفاجآت كبيرة ستحوز على رضا وقبول المشاهدين والمشاهدات خلال الفترة المقبلة، فهذا المجال متجدد وهناك مساحة واسعة للإبداع. ونعد كل المتابعين بأن نجتهد لتقديم المادة الإعلامية التي تنال رضاهم وإعجابهم».