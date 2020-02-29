شكرا لقرائتكم الأهلي ضد صن داونز.. شوط أول سلبى بين الفريقين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

ويلعب الأهلي المباراة ، بتشكيل ، مكوّن من : محمد الشناوى، محمود متولي ، ياسر إبراهيم، على معلول وأحمد فتحي _أليو ديانج، عمرو السولية، جونيور أجاى، محمد مجدى قفشة ، حسين الشحات، ومروان محسن.

في الدقائق الأولى للمباراة شن الضيوف هجمة خطرة على مرمى محمد الشناوي بانفراد صريح لكن الكرة وصلت ضعيفة في "يد" حارس الأهلي، وسيطر الأهلي على مجريات اللعب ومنطقة الوسط تحديداً لكن دون خطورة حقيقة على مرمى الضيوف.

كرر صن داونز الخطورة على مرمى الأهلي في الدقيقة 11 عندما قاد أحد لاعبي الفريق الجنوب أفريقي هجمة خطرة للضيوف وكاد ينفرد بالشناوي لكن ياسر أبراهيم تدخل في توقيت رائع وأنقذ الموقف.

هدد مروان محسن مرمى الضيوف بضربتين رأسيتين لكنهما جاءا بعيداً عن الشباك ولعب أجاي كرة جيدة لحسين الشحات المُتسلل ، ونال محمود متولي بطاقة صفراء في الدقيقة 21 للخشونة مع ليوناردو لاعب صن داونز.

Advertisements

ضغط الأهلي بشدة على مرمى الضيو لكن الخطورة الحقيقة كانت مُنعدمة تقريباً بإستثناء في الدقيقة 40 في الكرة التي تعرض فيها قفشة للعرقلة الواضحة داخل منطقة جزاء فريق صن داونز وطالب لاعبو الأهلي باحتساب ضربة جزاء لكن الحكم الكونغولي رفض الإستجابة لهم وأمر بإستكمال اللعب.

وحاول الأهلي تسجيل هدف في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول كما ضغط بطل جنوب أفريقيا بسلاح الهجمة المرتدة لكن ينتهي هذا الشوط بالتعادل السلبي.

دخل الأهلي لقاء صن داونز بتشكيل مكون من، حراسة المرمى: محمد الشناوي، وخط الدفاع: أحمد فتحي، محمود متولي، ياسر إبراهيم، على معلول، وفي الوسط: أليو ديانج، عمرو السولية، محمد مجدي "أفشة"، حسين الشحات - جونيور أجاي، والهجوم: مروان محسن.

فيما دخل صن داونز مواجهة الأهلي بتشكيل مكون من، حراسة المرمى: أونيانجو، ورباعي الدفاع: ماديشا، ماسيمينتو، ليبوسا، أرنديس، وخط الوسط: ميكانا، جالى، سيرينو، وفي الهجوم: زوانى، فيكالى، مابوى.

وتحظى مباراة الأهلي ونظيره صن داونز في بطولة أفريقيا باهتمام الجميع في الشارع الكروي بسبب رغبة الاهلي في الثأر من بطل جنوب أفريقيا، الذي فاز على الاهلي بخماسية نظيفة في النسخة الماضية، ونرصد في التقرير التالي أهم 5 معلومات عن هذه المباراة:

وتقام المواجهة في حضور 30 ألف مشجع من أنصار الفريق الأحمر، بعد موافقة الجهات الأمنية على زيادة العدد من 10 الى 30 ألف بطلب من مجلس النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، وذلك لضمان مؤازرة الفريق على أفضل مستوى في المواجهة المرتقبة.

ويرغب الأهلي في مصالحة جماهيره بعد خسارة بطولة السوبر أمام الزمالك بركلات الترجيح، في أخر مباراة خاضها الأهلي قبل الصدام مع صن داونز.

ويُمني مسئولو الأهلي النفس لتحقيق نتيجة مريحة أمام صن داونز تعين الفريق في مواجهة الإياب، خاصة وأن الإدارة الحمراء تعد العدة لحسم النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال افريقيا، وهي البطولة الغائبة عن دولاب بطولات الأهلي منذ عام 2013.