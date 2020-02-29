شكرا لقرائتكم المدير الفني لصن داونز: نجحنا فى إيقاف معلول وفتحى حتى جاءت المعاناة فى الشوط الثانى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

قال بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق صن داونز، عقب الخسارة أمام الأهلى بثنائية نظيفة: "مباراة صعبة كما كان متوقعا ولم تكن سهلة على الاطلاق استقبلنا الهدف الثاني وعلينا ان نبذل مزيد من الجهد في الإياب".

وتابع: "قدمنا شوط أول جيد ونجحنا في ايقاف معلول وفتحي، وفي الثاني عانينا من الاطراف وخاصة الجانب الأيمن لأن ثنائي الفريق الأساسيين في تلك الجبهة غائبان للاصابة".

بشكل عام قدمنا مباراة جيدة وتعويض الهدفين في الاياب ليس صعبا.. واهنئ الاهلي على هذا الفوز.

في المباراة التي تجمع الفريقين اليوم السبت، على ملعب استاد القاهرة في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال افريقيا.

Advertisements

دخل الأهلي لقاء صن داونز بتشكيل مكون من، حراسة المرمى: محمد الشناوي، وخط الدفاع: أحمد فتحي، محمود متولي، ياسر إبراهيم، على معلول، وفي الوسط: أليو ديانج، عمرو السولية، محمد مجدي "أفشة"، حسين الشحات - جونيور أجاي، والهجوم: مروان محسن.

فيما دخل صن داونز مواجهة الأهلي بتشكيل مكون من، حراسة المرمى: أونيانجو، ورباعي الدفاع: ماديشا، ماسيمينتو، ليبوسا، أرنديس، وخط الوسط: ميكانا، جالى، سيرينو، وفي الهجوم: زوانى، فيكالى، مابوى.

وتحظى مباراة الأهلي ونظيره صن داونز في بطولة أفريقيا باهتمام الجميع في الشارع الكروي بسبب رغبة الاهلي في الثأر من بطل جنوب أفريقيا، الذي فاز على الاهلي بخماسية نظيفة في النسخة الماضية، ونرصد في التقرير التالي أهم 5 معلومات عن هذه المباراة:

وتقام المواجهة في حضور 30 ألف مشجع من أنصار الفريق الأحمر، بعد موافقة الجهات الأمنية على زيادة العدد من 10 الى 30 ألف بطلب من مجلس النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، وذلك لضمان مؤازرة الفريق على أفضل مستوى في المواجهة المرتقبة.

ويرغب الأهلي في مصالحة جماهيره بعد خسارة بطولة السوبر أمام الزمالك بركلات الترجيح، في أخر مباراة خاضها الأهلي قبل الصدام مع صن داونز.

ويُمني مسئولو الأهلي النفس لتحقيق نتيجة مريحة أمام صن داونز تعين الفريق في مواجهة الإياب، خاصة وأن الإدارة الحمراء تعد العدة لحسم النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال افريقيا، وهي البطولة الغائبة عن دولاب بطولات الأهلي منذ عام 2013.