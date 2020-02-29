شكرا لقرائتكم وائل جمعة: بادجى لما نزل الملعب حسيت إن الأهلى بقى عنده مهاجم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

قال جمعة في تصريحات تليفزيونية بعد المباراة، أن لاعبى الأهلى كانوا الأكثر هدوءا وثقة في الشوط الثانى، لذا تمكنوا من تسجيل هدفين نظيفين.

تابع جمعة أن تغييرات فايلر مدرب الأهلى كان لها تأثير كبير في تحقيق الفوز، مشيرا إلى أن نزول أليو بادجى جعله يشعر بأن الأهلى يمتلك مهاجم قوى ولم يشعر بذلك قبل نزوله، معلقا:" عدم مشاركة بادجى فى الأهلى بعد ذلك أساسيا تعتبر جريمة كروية".

في المباراة التي تجمع الفريقين اليوم السبت، على ملعب استاد القاهرة

دخل الأهلي لقاء صن داونز بتشكيل مكون من، حراسة المرمى: محمد الشناوي، وخط الدفاع: أحمد فتحي، محمود متولي، ياسر إبراهيم، على معلول، وفي الوسط: أليو ديانج، عمرو السولية، محمد مجدي "أفشة"، حسين الشحات - جونيور أجاي، والهجوم: مروان محسن.

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فيما دخل صن داونز مواجهة الأهلي بتشكيل مكون من، حراسة المرمى: أونيانجو، ورباعي الدفاع: ماديشا، ماسيمينتو، ليبوسا، أرنديس، وخط الوسط: ميكانا، جالى، سيرينو، وفي الهجوم: زوانى، فيكالى، مابوى.

وتحظى مباراة الأهلي ونظيره صن داونز في بطولة أفريقيا باهتمام الجميع في الشارع الكروي بسبب رغبة الاهلي في الثأر من بطل جنوب أفريقيا، الذي فاز على الاهلي بخماسية نظيفة في النسخة الماضية، ونرصد في التقرير التالي أهم 5 معلومات عن هذه المباراة:

وتقام المواجهة في حضور 30 ألف مشجع من أنصار الفريق الأحمر، بعد موافقة الجهات الأمنية على زيادة العدد من 10 الى 30 ألف بطلب من مجلس النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، وذلك لضمان مؤازرة الفريق على أفضل مستوى في المواجهة المرتقبة.

ويرغب الأهلي في مصالحة جماهيره بعد خسارة بطولة السوبر أمام الزمالك بركلات الترجيح، في أخر مباراة خاضها الأهلي قبل الصدام مع صن داونز.

ويُمني مسئولو الأهلي النفس لتحقيق نتيجة مريحة أمام صن داونز تعين الفريق في مواجهة الإياب، خاصة وأن الإدارة الحمراء تعد العدة لحسم النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال افريقيا، وهي البطولة الغائبة عن دولاب بطولات الأهلي منذ عام 2013.