شكرا لقرائتكم الأهلي ضد صن داونز.. جهاز المنتخب يراقب نجوم الأحمر قبل معسكر مارس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة البدري على التواجد في المباراة التي تجمع الأهلي بضيفه صن داونز، اليوم السبت، على ملعب استاد القاهرة في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال افريقيا.

وواصل الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني الأول لكرة القدم بقيادة الكابتن حسام البدري تحركاته الميدانية بين المباريات المختلفة بحضور لقاء الاهلي وصن داونز بطل جنوب افريقيا من داخل المقصورة الرئيسية لاستاد القاهرة.

وتواجد الجهاز الفني بالكامل لمشاهدة المباراة وفي مقدمتهم الكابتن حسام البدري وأعضاء الطاقم الفني طارق مصطفي وأحمد أيوب وسيد معوض وأيمن طاهر وأنيس الشعلالي.

ويحرص الجهاز الفني على متابعة للاعبين ورصد كل خطواتهم بعناية كبيرة تمهيدًا للاستقرار علي القائمة المرشحة للانضمام للمعسكر القادم في ظل بداية العد التنازلي لمباراتي المنتخب الرسميتين أمام توجو يومي ٢٦ و٢٩ مارس المقبل في منافسات تصفيات افريقيا المؤهلة لكاس الأمم الأفريقية

دخل الأهلي لقاء صن داونز بتشكيل مكون من، حراسة المرمى: محمد الشناوي، وخط الدفاع: أحمد فتحي، محمود متولي، ياسر إبراهيم، على معلول، وفي الوسط: أليو ديانج، عمرو السولية، محمد مجدي "أفشة"، حسين الشحات - جونيور أجاي، والهجوم: مروان محسن.

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فيما دخل صن داونز مواجهة الأهلي بتشكيل مكون من، حراسة المرمى: أونيانجو، ورباعي الدفاع: ماديشا، ماسيمينتو، ليبوسا، أرنديس، وخط الوسط: ميكانا، جالى، سيرينو، وفي الهجوم: زوانى، فيكالى، مابوى.

وتحظى مباراة الأهلي ونظيره صن داونز في بطولة أفريقيا باهتمام الجميع في الشارع الكروي بسبب رغبة الاهلي في الثأر من بطل جنوب أفريقيا، الذي فاز على الاهلي بخماسية نظيفة في النسخة الماضية، ونرصد في التقرير التالي أهم 5 معلومات عن هذه المباراة:

وتقام المواجهة في حضور 30 ألف مشجع من أنصار الفريق الأحمر، بعد موافقة الجهات الأمنية على زيادة العدد من 10 الى 30 ألف بطلب من مجلس النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، وذلك لضمان مؤازرة الفريق على أفضل مستوى في المواجهة المرتقبة.

ويرغب الأهلي في مصالحة جماهيره بعد خسارة بطولة السوبر أمام الزمالك بركلات الترجيح، في أخر مباراة خاضها الأهلي قبل الصدام مع صن داونز.

ويُمني مسئولو الأهلي النفس لتحقيق نتيجة مريحة أمام صن داونز تعين الفريق في مواجهة الإياب، خاصة وأن الإدارة الحمراء تعد العدة لحسم النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال افريقيا، وهي البطولة الغائبة عن دولاب بطولات الأهلي منذ عام 2013.