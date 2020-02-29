شكرا لقرائتكم الأهلى ضد صن داونز .. شاهد "طبلة الجماهير" فى مدرجات استاد القاهرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وافق المسئولون عن تنظيم مدرجات جمهور الأهلى، فى ستاد القاهرة الدولى، دخول بعض أدوات التشجيع ومنها "الطبلة" وذلك لحرصهم على مساندة الفريق الأحمر اليوم في مباراة الهامة أمام صن داونز في بطولة دورى أبطال أفريقيا . أعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تشكيل فريقه لمواجهة ضيفه صن داونز الجنوب إفريقي بعد قليل، حيث يستضيف الأهلي نظيره صن داونز الجنوب إفريقي في السادسة من مساء اليوم السبت على ستاد القاهرة الدولي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وضم تشكيل الأهلي كلا من :- ‏حراسة المرمى : محمد الشناوي ‏خط الدفاع : أحمد فتحي - محمود متولي - ياسر إبراهيم - علي معلول ‏خط الوسط : أليو ديانج - عمرو السولية - محمد مجدي "أفشة" - حسين الشحات - جونيور أجاي Advertisements خط الهجوم : مروان محسن. فيما يدخل صن داونز اللقاء بالتشكيل التالى: حراسة المرمى : أونيانجو خط الدفاع: ماديشا - ماسيمينتو - ليبوسا - أرنديس خط الوسط: ميكانا - جالى - سيرينو خط الهجوم: زوانى - فيكالى - مابوى

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