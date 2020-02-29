شكرا لقرائتكم فايلر: الأهلى سيطر واستحوذ وفرض شخصيته وكنا قادرين على زيادة الغلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أبدى السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي سعادته بعد فوز فريقه على صن داونز اليوم بدوري الأبطال الافريقي، مؤكداً أن فريقه سيطر وإستحوذ على مجريات المباراة بالكامل وفرض شخصيته وأسلوبه على المباراة خاصة في الشوط الثاني الذى شهد أكثر من فرص للمارد الأحمر.

وحقق الأهلي فوزاً مهماً على صن داونز الجنوب أفريقي بثنائية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم،السبت، بإستاد القاهرة في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا..سجل ثنائية الأهلي على معلول في الدقيقتين 56 و 68 وجاء الهدف الثاني من ضربة جزاء أحتسبها الحكم الكونغولي نادالا الذى أدار اللقاء وسط أكثر من 30 ألف مُشجع بإستاد القاهرة، وبذلك يضع الأهلي قدماً في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا لكن الحسم سيكون في جنوب أفريقيا يوم 7 مارس حيث تقام مباراة العودة.

Advertisements

وقال فايلر عقب المباراة :"سنطوي صفحة مباراة الذهاب وسنبدأ في التفكير بمباراة العودة ..راض عن اداء فريقي رغم اننا كنا قادرين على زيادة الغلة التهديفية ولكن اهدرنا العديد من الفرص السهلة"

حقق فريق الأهلي فوزاً مهماً على صن داونز الجنوب أفريقي بثنائية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم،السبت، بإستاد القاهرة في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال افريقيا..

سجل ثنائية الأهلي على معلول في الدقيقتين 56 و 68 وجاء الهدف الثاني من ضربة جزاء أحتسبها الحكم الكونغولي نادالا الذى أدار اللقاء وسط أكثر من 30 ألف مُشجع بإستاد القاهرة، وبذلك يضع الأهلي قدماً في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا لكن الحسم سيكون في جنوب أفريقيا يوم 7 مارس حيث تقام مباراة العودة.