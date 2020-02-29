شكرا لقرائتكم الأهلي يسقط صن داونز بهدفين نظيفين في أبطال أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يقدم "الخليج 365" متابعة حية لحظة بلحظة لمباراة الأهلي ضد صن داونز الجنوب أفريقى فى ذهاب ربع نهائى دورى الأبطال المقامة حاليا على ستاد القاهرة.

91: تسلل على لاعب صن داونز.

90: انتهاء الوقت الأصلي للمباراة.

89: تصويبة قوية لأحمد فتحي تخرج بعيدة عن المرمى.

86: الأهلي يفرط في الهدف الثالث من هجمة لأحمد الشيخ.

83: الأهلي يواصل الضغط على صن داونز للوصول الى الهدف الثالث.

80: الأهلي يقترب من تحقيق النقاط الثلاث بسيطرة كاملة وتفوق في الشوط الثاني.

78: تصويبة ضعيفة من محمد مجدي قفشة في يد الحارس.

77: ركنيتين متتاليتين للأهلي من الجبهتين اليمنى واليسرى.

75: هدوء نسبي في المباراة ومواصلة تقدم الأهلي بهدفين.

71: تصويبة نارية لوليد سليمان تخرج بعيدة عن المرمى.

67: علي معلول يسجل الهدف الثاني من ضربة جزاء.

66: اليو بادجي يحصل على ضربة جزاء.

65: ركنية للأهلي من الجبهة اليسرى وضغط هجومي للمارد الأحمر.

62: علي معلول يطلب ضربة جزاء جديدة والحكم يرفض.

60: رأسية من مروان محسن تخرج بعيدة عن المرمى.

58: نزول وليد سليمان وخروج حسين الشحات.

56: علي معلول يسجل الهدف الأول للأهلي.

55: تصويبة نارية لمجدي قفشة في يد حارس صن دوانز.

54: انفراد تام لصن داونز يخرج بجوار المرمى.

52: عرضية خطيرة للأهلي الدفاع يشتتها.

51: مروان محسن يسجل هدف تسلل بسبب تأخر الشحات في تمرير الكرة.

46: الأهلي يشن هجمة من الجبهة اليسرى تخرج ضربة مرمى.



الأهلي وصن داونز

إنطلاق الشوط الثاني

انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين



هجمة خطيرة لصن داونز في الوقت بدل الضائع.

45: جونيور أجايي يقع في التسلل وحارس صن داونز يسقط.

44: عرضية رائعة من حسين الشحات يحولها مروان محسن خارج المرمى.

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41: الأهلي يطلب ضربة جزاء لعرقلة محمد مجدي قفشة والحكم يرفض.

37: تراجع غريب للأهلي في المباراة.

35: صن داونز يحصل على ضربة حرة من وسط الملعب.

34: اليو ديانج ينهي هجمة خطيرة للأهلي في يد الحارس.

32: عرضية رائعة لعلي معلول يستخلصها صن داونز.

30 : نصف ساعة سلبية بين الأهلي وصن داونز.

28: تسديدة ضعيفة مرة أخرى لمحمد مجدي قفشة.

26: تصويبة ضعيفة من محمد مجدي قفشة.

24: صن داونز يفرض احترامه على الأهلي بدفاع منطقة محكم.

20: جونيور أجايي يقع في التسلل ويضيع انفراد بكرة خطيرة.

18: الأهلي يصل للمرة الثانية لمرمى صن داونز برأسية من مروان محسن.

17: الأهلي يلجأ للضغط الأمامي لاستخلاص الكرة.

16: رأسية مروان محسن تتحول لضربة مرمى.

15: ضربة حرة مباشرة للأهلي من الجبهة اليسرى لمرمى صن داونز.

14: الأهلي يلجأ للسيطرة على منتصف الملعب وصن داونز يعتمد دفاع المنطقة.

12: محمد الشناوي يقطع هجمة خطيرة لصن داونز.

10: ياسر ابراهيم ينقذ هجمة خطيرة من أمام مهاجم صن داونز.

09: صن داونز يحصل على ضربة حرة في كرة مشتركة مع السولية.

07: الأهلي يشن هجمة من الجبهة اليسرى يقطعها صن داونز.

05: اصابة مروان محسن في كرة مشتركة مع حارس صن داونز.

04: ضربة حرة للأهلي لعرقلة جونيور أجايي من الجبهة اليسرى.

02: الأهلي يحاول الرد بهجمة عنترية من الجبهة اليمنى.

01: صن داونز يهدر انفراد في الدقيقة الأولي.



جماهير الأهلى فى مباراة صن داونز (5)



جماهير الأهلى فى مباراة صن داونز (10)

وتقام مواجهة الأهلى وصن داونز فى حضور 30 ألف مشجع من أنصار الفريق الأحمر، بعد موافقة الجهات الأمنية على زيادة العدد من 10 الى 30 ألفاً بطلب من مجلس النادى الأهلى برئاسة محمود الخطيب، لضمان مؤازرة الفريق على أفضل مستوى فى المواجهة المرتقبة، يدخل الأهلى مواجهة الليلة وهو يفكر فى الثأر من بطل جنوب أفريقيا بعد الهزيمة المذلة أمامه فى الموسم الماضى بنفس الدور بخمسة أهداف نظيفة فى مباراة الذهاب ببريتوريا وهى الهزيمة التى أطاحت بالأهلى من البطولة بعدما اكتفى بالفوز بهدف "يتيم" فى لقاء العودة بمصر، كما يرغب الأهلى فى مصالحة جماهيره بعد خسارة بطولة السوبر أمام الزمالك بركلات الترجيح، فى أخر مباراة خاضها الأهلى قبل الصدام مع صن داونز.

ويُمنى مسئولو الأهلى النفس لتحقيق نتيجة مريحة أمام صن داونز تعين الفريق فى مواجهة الإياب، خاصة أن الإدارة الحمراء تعد العدة لحسم النسخة الحالية من بطولة دورى أبطال أفريقيا، وهى البطولة الغائبة عن دولاب بطولات الأهلى منذ عام 2013، واستبعد السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلي، رمضان صبحى لاعب الفريق من حساباته الفنية، خاصة وأن اللاعب لازال بحاجة لأسبوع إضافى قبل العودة من جديد للمشاركة فى مباريات فريقه، فى الوقت الذى يعتمد فايلر على عناصر الخبرة المتواجدة فى صفوف الفريق لحسم مواجهة صن داونز.