شكرا لقرائتكم ألونسو ينقذ تشيلسي من الخسارة أمام بورنموث ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أحرز ماركوس ألونسو مدافع تشيلسي هدفين ليمنح ناديه التعادل 2-2 خارج أرضه مع بورنموث في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في استاد فيتاليتي يوم السبت.

ومع اعتماد الفريقين على أسلوب هجومي تقدم تشيلسي بهدف في الدقيقة 33 بعدما تابع ألونسو محاولة أوليفييه جيرو المرتدة من العارضة ليسجل بسهولة من مدى قريب.

ورد بورنموث وأدرك التعادل بضربة رأس من جيفرسون ليرما عقب تسع دقائق من الشوط الثاني ثم تقدم 2-1 بعد ثلاث دقائق بواسطة جوشوا كينغ من مدى قريب. ووضع البديل ميشي باتشواي مهاجم تشيلسي الكرة في الشباك بعد المشاركة بدقائق وألغي الهدف بسبب التسلل، لكن النادي اللندني واصل الضغط لإدراك التعادل.

Advertisements

وقبل خمس دقائق من نهاية الوقت الأصلي سدد ميسون ماونت كرة قوية ردها الحارس آرون رامسديل وتابعها ألونسو سريعا ليدرك التعادل. وبقي تشيلسي في المركز الرابع برصيد 45 نقطة بينما لا يزال بورنموث في منطقة الخطر حيث يملك 27 نقطة، وبفارق نقطتين عن أستون فيلا صاحب المركز 18.

وقدم وست هام يونايتد عرضا رائعا ليفوز 3-1 على ساوثهامبتون ويخرج بشكل مبدئي من منطقة الهبوط. وتقدم وست هام إلى المركز 16 برصيد 27 نقطة من 28 مباراة، وبفارق نقطتين عن أستون فيلا الذي يملك مباراة مؤجلة في ظل ارتباطه بمواجهة مانشستر سيتي في نهائي كأس الرابطة يوم الأحد.

وواصل نيوكاسل يونايتد عروضه المتواضعة واستحوذ طويلا على الكرة لكنه في النهاية تعادل دون أهداف على أرضه مع بيرنلي. وفاز نيوكاسل، صاحب المركز 14، مرة واحدة في آخر عشر مباريات بالدوري بينما يعيش بيرنلي حالة رائعة وتقدم إلى المركز التاسع.