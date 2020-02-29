شكرا لقرائتكم لاتسيو يتصدر الدوري بثنائية ألبرتو وكوريا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - اقتنص لاتسيو صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم، بعد فوزه على ضيفه بولونيا 2 - صفر، يوم السبت، ضمن منافسات المرحلة السادسة والعشرين من المسابقة.

وسجل لويس ألبرتو الهدف الأول للاتسيو في الدقيقة 18، قبل أن يضيف زميله خواكين كوريا الهدف الثاني في الدقيقة 21.

وبهذا الفوز ارتقى لاتسيو لصدارة ترتيب المسابقة برصيد 62 بفارق نقطتين عن يوفنتوس الذي تأجلت مباراة أمام إنتر ميلان إلى شه مايو المقبل، فيما تجمد رصيد بولونيا عند 34 نقطة في المركز العاشر.