الأهلي يفوز على صن داونز 2-0 فى دوري أبطال أفريقيا

انتهت أحداث مباراة الأهلي وصن داونز الجنوب أفريقي، بفوز المارد الأحمر بهدفين دون رد في اللقاء المقام على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أفريقيا.

وأحرز هدفي الأهلي، الدولي التونسي علي معلول، في الدقيقتين 56 و58.