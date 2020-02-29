بث مباشر.. ليفربول واتفورد .. الثلاثي المرعب يقود هجوم الشياطين «محمد صلاح - ساديو ماني - روبيرتو فيرمينو»

كشف يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول، عن تشكيل فريقه لملاقاة نادي واتفورد، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإنجليزي. وجاء التشكيل: حراسة المرمى: أليسون بيكر الدفاع: ألكسندر أرنولد - فيرجيل فان دايك - جوميز - روبرتسون Advertisements الوسط: فابينيو - فينالدوم - تشامبرلين الهجوم: محمد صلاح - ساديو ماني - روبيرتو فيرمينو ويحتل نادي ليفربول المركز الأول برصيد 79 نقطة، بينما يحتل نادي واتفورد المركز التاسع عشر برصيد 24 نقطة.

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