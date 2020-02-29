محمد صلاح يقود هجوم ليفربول في مواجهة واتفورد

أعلن الألماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول ، تشكيل فريقه الذي يحل ضيفًا على فريق واتفورد في ملعب فيكاريدج رود.
ويلتقي الفريقان في السابعة والنصف مساء اليوم السبت، في إطار مباريات الجولة 28 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم " بريميرليج".
ويشارك الدولي المصري محمد صلاح أساسيًا مع فريقه ليفربول اليوم.
تشكيل ليفربول : أليسون، أرنولد، لوفرين، فان دايك، روبرتسون، فابينهو، فينالدوم، تشامبرلين، ماني، صلاح، فيرنينو.
ويتصدر ليفربول جدول الترتيب بـ 79 نقطة دون خسارة.
ويقبع واتفورد في المركز قبل الأخير بـ 24 نقطة بفارق نقطة عن مراكز الأمان.
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